韩美日协调5月21日举行三国首脑会谈. April. 28, 2023 08:11. by 古都艺记者 yea@donga.com. 据悉，韩美日首脑会谈将于5月在日本广岛举行的七国集团（G7）峰会期间举行，对此，韩美日三国正在进行最终协调。继上个月的韩日、本月的韩美首脑会谈之后，韩美日三国首脑很有可能见面。如果会谈成功，韩美日首脑自去年11月在柬埔寨会面后，时隔半年再次会面。 综合《东亚日报》27日的采访，韩国政府正在与各国协商下个月19日到21日在日本广岛召开的七国集团峰会前后举行韩美日三国首脑会谈的方案。韩国外交部一名官员表示：“韩美日三国正在协商，日期尚未确定。”此前，日本《读卖新闻》报道说：“已朝着在七国集团峰会最后一天的21日举行韩美日首脑会谈的方向进入协调阶段。” 韩国虽然不是七国集团成员，但此次七国集团峰会主席国日本上个月正式邀请了尹锡悦总统。美国白宫当地时间26日表示，拜登总统将出席七国集团峰会。 据悉，韩美日首脑会议的推进由美国主导。《读卖新闻》报道说，日本政府相关人士表示：“重视韩美日合作的美国向七国集团主席国日本提议举行此次会谈。” 如果举行韩美日首脑会谈，预计会把焦点放在共享韩半岛安保状况、加强三国对朝合作体制上。有分析认为，在朝鲜上个月预告将发射军事侦察卫星的情况下，韩美日将协商共享朝鲜导弹发射情报的具体计划。韩美首脑在26日举行的会谈上发表的共同声明中表示：“强调遵循共同价值，以革新为动力，基于共同繁荣和安保意志的韩美日三国合作的重要性。”

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