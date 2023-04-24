纪念6•25停战70周年的“DMZ和平行走”活动即将举行. April. 24, 2023 07:53. by 李景振记者 lkj@donga.com. 京畿道23日表示，为迎接今年6•25战争停战协定70周年，将于下月20日在坡州临津阁和平世界公园举行“非武装地带（DMZ）和平行走”活动。 这是一条从临津阁和平世界公园出发，经过统一大桥南端和生态博物馆、草坪岛瞭望台，到栗谷湿地公园为止的9.1公里长的生态探访路。这是可以行走在非军事区和民间人出入管制线内的难得机会。赛道中间设置了利用徒步桥的拍照区，还可以享受伽倻琴、奚琴演奏等。 在临津阁和平世界公园露天舞台将举行野餐音乐会，还将设置MZ一代（千禧年+Z一代）宣传馆、北韩饮食体验馆、特产销售馆、生态照片展示馆等。截止到下月15日，京畿道将通过网站（dmzpeacerun.kr ）按先后顺序招揽1000人。参加费为1万韩元，向所有参加者赠送用回收用品制作的环保包。 活动当天，还将运营上午9点从水原站出发，经过安养站、首尔站、文山站、临津江站的“DMZ和平列车”。京畿道和平合作局局长赵昌范（音）解释道：“这是为了向国民宣传非武装地带的生态•和平价值，并提供体验的机会。”

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