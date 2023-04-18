阿森纳连续两场比赛战平，时隔19年再次夺冠亮起“紧急灯”. April. 18, 2023 07:59. by 金正勋记者 hun@donga.com. 英格兰足球超级联赛（EPL）领头羊阿森纳队连续两场比赛战平，时隔19年再次获得联赛冠军的道路变得艰难。特别是最近两场比赛都未能守住两球领先优势，让胜利溜走，因此球队的气氛也变得低沉。 16日，阿森纳在与排名靠后的西汉姆联队（第15位）的2022~2023赛季英超客场比赛中，以2比2与对手握手言和。阿森纳队凭借上半场第7分钟加布里埃尔•热苏斯的首开纪录进球和上半场第10分钟马丁•厄德高的进球，一度以2比0领先对手。但是在上半场第33分钟因点球失一球后，在下半场第9分钟又被对方扳平比分，最终两队以2比2握手言和。阿森纳在2比1领先的情况下，在下半场第7分钟因对方手球犯规而获得点球，但布卡约•萨卡罚丢点球，从而失去了锁定比赛胜利的机会。阿森纳队在10日与利物浦队的比赛中也曾以2比0领先，最终以2比2与对手握手言和。据体育统计专门公司“OPTA”透露，阿森纳队自球队成立以来首次连续两场比赛未能守住两球领先优势而握手言和。 随着阿森纳队连续两场比赛战平，本赛季英超冠军争夺战也进入了迷雾之中。在阿森纳的积分增加速度停滞不前的时候，排在第2位的曼城队16日以3比1战胜莱斯特城队，包括最近取得的6连胜在内，连续9场比赛不败（8胜1平），加快了追击速度。截止到17日，积74分的阿森纳队领先少赛一场的曼城队（积70分）4分，处于不稳定的领先地位。两队将于27日在曼城队的主场展开本赛季联赛中的第二次对决。在2月16日的本赛季首场对决中，曼城队以3比1获胜。17日，OPTA根据本赛季的对手战绩和剩下的比赛日程等，预测了两队的夺冠概率，目前落后4分的曼城队的夺冠概率为65.6%，高于阿森纳队的34.4%。 阿森纳队将挑战自2003~2004赛季以后时隔19年的冠军，而“卫冕冠军”曼城队则将向英超三连冠发起强有力冲击，最终鹿死谁手吊足了球迷的胃口。

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