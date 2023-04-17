日本首相岸田在游说时遭遇炸弹袭击……日本在安倍遭袭9个月后遭受“冲击”. April. 17, 2023 07:57. by 东京=李尚勋 常驻记者 sanghun@donga.com. 一名20多岁的男子向在日本进行选举游说的日本首相岸田文雄投掷了自制爆炸物。这距离去年7月日本前首相安倍晋三在游说时被私制武器枪击身亡仅过了9个月。虽然岸田没有受伤，但针对前任和现任首相的恐怖袭击接连发生，再加上下个月在广岛举行的七国集团（G7）峰会临近，日本群岛陷入了冲击。 据日本媒体16日报道，15日上午11时26分左右，在大阪南部的和歌山县和歌山市的杂贺崎渔港进行选举游说之前，一名男子向岸田投掷了银色铁管形态的物体。 在背后掉落东西的同时现场出现骚动后，岸田回头查看，警卫员则立即打开防弹罩进行保护。投掷物体的20多岁男性嫌疑人当即被周围听众等制服，随后被警方逮捕。爆炸物掉到地上，52秒后发出“砰”的爆炸声，但岸田在此之前已离开现场。据悉，数名警察和听众被爆炸物碎片所伤。 日本警方确认，被捕的嫌疑人是居住在日本兵库县的24岁男性木村龙二。在嫌疑人行使沉默权的情况下，警方正在扣押搜查嫌疑人的住宅，调查事件动机等。 日本后半部统一地方选举及5个地区中、参议院选举将在23日举行，岸田正在进行选前游说。岸田的游说日程14日在执政党自民党网站和候选人社交媒体上公开。去年被枪击的安倍前首相的游说日程也事先公开过。在韩国，出于安全考虑，总统的外部日程会严格按照“禁止提前发布”。 随着针对有力政治家的恐怖袭击事件一再发生，日本国民的不安感正在加大。岸田表示，“绝对不能原谅在成为民主根基的选举中发生的暴力行为”，要求加强将于5月19日至21日举行的七国集团峰会的警备态势。

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