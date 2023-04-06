现代汽车用17个国家的外国人母语拍摄宣传视频. April. 06, 2023 08:04. by 边钟国记者 bjk@donga.com. 国际博览会组织（BIE）实施团为选定“2030世界博览会（EXPO）”举办国而来到韩国，国内企业正在全力展开申办工作。 5日，现代汽车集团公开了通过驻韩外国人的视线传达釜山竞争力的视频活动。17个BIE成员国出身的驻韩外国人出演的《釜山准备好了（Busan is ready!）》篇。出演者们用母语说明釜山的本来面目和竞争力的该宣传视频在公开6个小时内点击量就超过了55万次。与此同时，还公开了BIE成员国出身的外国人向祖国的国民宣传釜山力量和准备水平的17篇1分钟时长的短视频。上月末与釜山市民一起制作并公开的《釜山市民们邀请您》篇到目前为止点击量突破了2300万次。 SK（株）上月27日首次亮相的世博会申办助威活动“来自2030未来的请求”也成为了话题。点击量在10天内超过了1000万次。这是人气艺人组合“AKMU（乐童音乐家）”的李灿赫登场的视频。2030年乘坐氢燃料无人机前往家人等待的釜山世博会现场的灿赫因意外的时间旅行，于2023年迫降。如果想回到未来，就要聚集国民的支持，申办釜山世博会。 釜山的代表航空公司釜山航空将于7日支援BIE考察团专机。考察团结束釜山考察后前往仁川国际机场时，将乘坐该航班。8名考察团成员将搭乘特别专机，届时釜山航空乘务员们将在登机前举行欢送活动，并介绍广告飞机。

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