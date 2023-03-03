三星电子：“欢迎中国企业和苹果推出折叠式手机”. March. 03, 2023 07:37. by 崔智媛记者 jwchoi@donga.com. “如果中国企业或苹果推出折叠式手机，无论何时都会欢迎。因为这意味着苹果也认可三星电子打开的折叠式手机的价值。” 三星电子副社长崔元俊（音）当地时间2月27日在正在举办“世界移动通信大会2023”的西班牙巴塞罗那举行媒体发布会时做出了上述表示。华为等今年参与“世界移动通信大会”的中国企业陆续公开折叠式产品，三星的表态是将提高Galaxy（盖乐世）产品的完成度，一决胜负。 崔元俊当天把上个月上市的Galaxy S23系列解释为“忠实于基本功的产品”。崔元俊去年12月就任MX（移动体验）事业部开发室长（副社长），全权负责Galaxy S23系列的开发。 Galaxy S23系列搭载了提高电力效率的Galaxy专用“骁龙8第二代移动平台”，强化了游戏功能。为了缓解发热，零件均热板的大小比前款增加了约1.7倍。崔元俊表示：“为了让多种游戏在终端机上顺利运行，利用机器学习开发并适用了能够提供适合各游戏环境的算法。” 新款同时增加了电池的容量。通过优化内部设计结构，在保持厚度的同时，电池容量比前款增加了200mAh。S23 Ultra车型虽然搭载了大相机，但搭载的是与前款相同的5000mAh电池。崔元俊就今后下一部作品的开发方向表示：“相比展示式的变化，将集中精力最大限度地提高完成度。”

한국어