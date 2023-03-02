用春天的语言. March. 02, 2023 07:36. . 黄花盛开的田野里，两个青春在一起。赤裸的少年以一条腿和胳膊弯曲的姿势凝视着正面，身穿蓝色礼服的少女跪在地上用嘴向少年吹气。这是一个既美丽又奇异的场面。他们到底是谁，为什么这样呢？ 费迪南德•霍德勒是代表瑞士的象征主义画家。他没有真实地描述对象，而是试图表现隐藏在外表背后的象征。1890年代以后，他专注于爱情、死亡、希望、信任等人类根本性的主题，这幅画（《春天》•1901年•照片）描绘了爱情。原野上盛开的黄花和春天这一题目象征着青春男女的爱情越来越热烈。但是两人的视线和姿势却完全不同。只是在同一个地方，却完全无法沟通。少女可能是想传递春天的温暖，用尽全力向少年吹气。非常积极。相反，少年不知是无心还是害羞，采取了防御性的姿势。两个人都脸红了，看来是互相喜欢的关系。表现爱情的方法也像生涩的青春模样。 两位人物的模特是霍德勒的侄女和儿子赫克托。当时儿子只有14岁。画这幅画时，霍德勒与赫克托的妈妈分手后，与再婚的夫人也处于离婚状态。对爱情生疏的并不是画中的模特，反而是画家自己。 是因为讨厌无法沟通的画中的自己吗？赫克托在2年后开始学习世界语，在21岁的1908年成立了世界语协会。有着“希望的人”之意的世界语是1887年波兰医生扎门霍夫创立的用于国际沟通的人工语言。与父亲不同，儿子似乎有着与所爱的人以及世界人民沟通的希望。用像春天一样温暖的语言。

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