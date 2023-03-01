“经济放缓”才刚刚开始，1月份税收减少创历史新高. March. 01, 2023 07:48. . 从年初开始，税收的减少亮起了红灯。今年1月份国税收入为42.9万亿韩元，比1年前减少了6.8万亿韩元。这是以1月份为基准的历史最大减幅。特别是，除酒税外，所有税种的税金都比去年少。由于经济恶化，附加价值税和法人税明显减少，房地产、股市萧条导致转让所得税、证券交易税等资产税收大幅减少。 问题是，今后这种税收减少很有可能进一步恶化。最近，政府正式承认经济放缓，各种经济指标超过放缓水平，进入下降阶段，税收条件日益恶化。与税收目标相比，意味着实际征收率的税收进度率已经在1月份下降到了10.7%。这是18年来的最低水平。由于出口不振和消费萎缩等原因，企业业绩持续不振，法人税减少趋势将进一步扩大。由于住宅交易悬崖和金融市场的不确定性持续，资产税收的恢复也很难期待。 有人提出，如果经济萧条延长，税收进度率得不到恢复，有可能发生大规模税收亏损。政府认为今年的国税收入会比去年多出4.6万亿韩元，因此编制了预算，但从年初起就出现了最严重的税收漏洞。即使排除政府强调的基底效果，1月份的税收也减少了1.5万亿韩元。 不少人担心，随着经济萧条的加深，需要投入政府财政的地方会越来越多，但由于税收不足，在困难时期会出现无法投入国库资金的问题。如果税收亏损成为现实，今年630万亿韩元规模的预算案本身将成为空中楼阁。如果没有税金支持，也不能排除对未来一代造成负担的国债发行扩大的可能性。 如果情况如此，最好的方法是勒紧裤腰带，减少不必要的支出。政府应该重新讨论所有部门的财政事业，进行强有力的支出结构调整，整顿执行率低或类似、重复的事业。由于公共年金和福利政策的扩大，已经超过预算一半的义务支出领域也要仔细研究支出结构是否合理。政界也应该克制善心性现金支援等财政民粹主义竞争，贡献自己的力量。最重要的是，有必要集中投入有限的财政实弹，恢复民间活力，扩充增长潜力。只有这样，才能走出经济放缓的隧道，巩固税收基础。

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