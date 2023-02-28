成为“难民坟墓”的意大利海岸……木船沉没，100多人死亡或失踪. February. 28, 2023 07:54. by 李采完记者 chaewani@donga.com. 一艘难民船在意大利附近海域沉没，包括12名儿童在内，至少有59人死亡。对最近通过限制难民救助法案的梅洛尼内阁的批评也日益高涨。继墨索里尼之后时隔100年于去年10月再次以极右政治家身份执政的梅洛尼总理在执政前就主张反移民、反伊斯兰等，被称为“女墨索里尼”“欧洲最危险的女人”等。 26日，一艘载有200多名难民的木船在意大利西南部卡拉布里亚大区库特罗附近海岸触礁沉没。截至27日，已有59人死亡，81人获救。死者中有12名是出生几个月的新生儿、双胞胎等儿童。失踪者最少也有60人，预计死亡人数还会增加。《卫报》报道说，大部分难民来自伊朗、巴基斯坦、阿富汗，22日从土耳其出发前往欧洲。 梅洛尼声称，这是偷渡“蛇头”（中间人）引发的事故。她在声明中称，让难民乘上船的“蛇头”是“人身买卖犯”，“对无数生命因为他们而死亡深表悲痛”。 但有人指出，事故发生3天前的23日，意大利参议院通过了加强对难民救助船限制的法律等，政府无法摆脱责任。该法案只允许个别救助团体开展一次救助活动，违反者最多可处以5万欧元（约7000万韩元）的罚款。这一法案针对的是此前“无国界医生会”等在海岸停留数日，多次进行救助后召集难民要求入港。“无国界医生会”上个月也要求入港，但意大利政府安排了航程100个小时的港口等，一直采取不合作的态度。 据联合国难民机构透露，自2014年叙利亚难民大批涌向欧洲以来，仅在地中海中部就有1.7万名以上的难民死亡或失踪。仅今年1、2月份的死亡人数最少为220人。由于最近土耳其和叙利亚的地震，生活变得困难的居民们冒着生命危险试图前往欧洲，因此有人指出，有必要制定泛欧洲层面的对策。

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