总统室：“针对‘黄色信封法’，总统将行使否决权”. February. 22, 2023 07:45. by 许东俊记者、李允泰记者 hungry@donga.com,oldsport@donga.com. 共同民主党和正义党两大在野党21日在国会环境劳动委员会全体会议上单独通过了所谓的“黄色信封法”（《工会及劳动关系调整法》第2、3条修正案）。这是继15日法案小委员会和17日法案协调委员会之后，时隔6天在野党再次以数量上的优势强行处理。国民力量党没有参加表决。 在当天的会议上，以9票赞成、0票反对的表决结果通过了修改案。除了没有参加会议的共同民主党议员禹元植之外，共同民主党（8席）和正义党（1席）全部投了赞成票。国民力量党没有参与表决，而是进行了抗议，最终离开了会场。从会议开始到表决只用了1个多小时。 国民力量党所属环境劳动委员们在修订案处理后召开记者招待会表示：“这是在产业现场煽动劳资矛盾、助长非法罢工、剥夺他们和未来一代青年们工作岗位的恶法。谴责共同民主党单方面强行处理反宪法的工会法。”国民力量党的方针是，在国会法制司法委员会上深入讨论修改案。 对此，共同民主党决定，如果修正案在法司委滞留60天以上，将与正义党一起推进“直接提交”全体会议。“直接提交”需要常任委员会在籍议员的五分之三以上赞成，预计正义党（1席）将填补全体16席中共同民主党（9席）不足的一票。也就是说，到全体会议为止，将以数量上的优势最终处理法案。 据悉，尹锡悦总统计划，如果修正案在全体会议上获得通过，将行使否决权。总统室高层相关人士当天在与《东亚日报》的通话中表示：“目前倾向于通过国务会议的审议行使否决权。” 对此，在野党干事、共同民主党议员金永镇表示：“总统滥用否决权这一权力之剑，是在自行违背宪法价值。”

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