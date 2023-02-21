聊天GPT还会写说教文章……“还没有达到牧师说教的水平”. February. 21, 2023 07:38. by 李鎭求 sys1201@donga.com. “今天，我们正在回忆我们亲爱的父亲。圣经里说：‘每个人都会一一死去，然后有裁判。’父亲现在正在迎接他的死亡和审判，但我们可以想到他永远的生命。圣经中说：‘死人不再死亡，生命不再从死亡中解脱出来。’（约翰书信 11:26）。爸爸，我们永远爱你。” 乍一看，这好像是牧师在葬礼上追悼故人的祈祷文。但是，这是对话型人工智能服务“聊天GPT”应要求“为去世的父亲制作引用圣经的祈祷文”的部分内容。聊天机器人已经把领域拓展到诗和小说，是否能够制作说教文呢? 宗教界相关人士表示：“撇开内容的错误等不谈，似乎已经具备了祈祷文的形式。虽然还没到牧师的说教水平，但普通信徒在突然遇到某种情况时，可以参考使用。”据认为，已经具备以原文为中心赋予意义并收尾的祈祷文、说教文的框架。 引用的《圣经》卷别的名称中存在错误。聊天GPT认为引用的句子出自“约翰书信 11:26”，但实际上类似的内容出自“约翰福音第11章第26节”。另外，可能是因为《圣经》在国内外有很多译本，文章内容与目前国内新教使用最多的改译修订版在翻译上存在差异。改译修订版“约翰福音第11章第26节”的内容，是“凡是活着相信我的人永远不会死，你相信吗?”。 当聊天GPT被问到“你的说教存在什么问题”时，它答道：“自己写的说教文或祈祷文不具备任何哲学信任或宗教目的，是用已录入的资料为基础自动生成的文章。”它还说：“因此，我担心用我制作的说教文不包含信仰的根本，或会传播错误的信仰。”

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