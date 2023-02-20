隐藏在梵鱼寺大雄殿的佛祖故事. February. 20, 2023 07:32. by 李鎭求 sys1201@donga.com. 不管是不是信徒，每次访问寺庙时，都会去一次大雄殿。但是，很少有人知道其中蕴含的佛国土精神和每个石阶都蕴含佛祖的心意。最近釜山梵鱼寺圣宝博物馆发行的《雕刻佛国土，梵鱼寺大雄殿》（照片）讲述了虽然是向所有人开放的空间，但由于不仔细看，所以不太了解的大雄殿的各个角落的故事。 1602年创建的梵鱼寺大雄殿（宝物）是釜山历史最悠久的木制建筑之一。悬挂在佛头顶上方的屋顶（宝盖）下的龙、凤凰、鹤、云、奏乐飞天像等，是发挥想象力表现天庭世界的事物。大雄殿顾名思义就是供奉“大英雄”，即释迦牟尼佛祖的殿阁。梵鱼寺大雄殿的人字屋顶比相对的普济楼更朴素。尽管如此，这反而更加威风凛凛，这是因为华丽的贡包（为了支撑屋檐的重量，在柱头上搭建的树边）、填满四面的内外壁画、柱子和天花板等与凸显殿阁存在感的地形位置相协调。 人字屋顶是屋顶形式中最简单的，在宫殿里，像正殿等主要建筑物上安装八角屋顶，附属建筑物上安装人字屋顶是惯例。考虑到大雄殿的地位，虽然可以搭建八角屋顶，但这里也有时代的情况。梵鱼寺大雄殿创建的1602年是在壬辰倭乱（1592~1598年）结束后。特别是东莱地区受灾严重，当时建造的大部分寺庙都代替了费工和钱的八角屋顶，搭起了人字屋顶。此外，通过大雄殿须弥坛和佛殿庄严具，在强调梵鱼寺大雄殿供奉礼拜对象的传统性的同时，如何反映作为供奉台的时代性，也可以通过书籍进行了解。 梵鱼寺圣宝博物馆（馆长幻应大师）方面表示：“如果知道了市民们经常光顾的梵鱼寺大雄殿中事先不知道的意义，就会看到另一个佛祖的世界”，“希望通过这个活动，成为重新认识佛教文化的价值和意义的契机。”

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