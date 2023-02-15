寒冷、饥饿再加疾病……土耳其大地震幸存者面临“二次灾难”. February. 15, 2023 07:32. by 尹多彬记者 empty@donga.com. “我不能有自己食物的想法。也只能是找到能找到的食物给子女而已。” 当地时间13日，受到强烈地震灾害的土耳其卡拉曼马拉什的灾民扎伊内夫·奥马克告诉美国《纽约时报》。奥马克正和9岁、14岁的子女一起翻找建筑物残骸，从中寻找御寒的衣服或食物。一周前凌晨强震袭来后，奥马克一家穿着睡衣逃出了公寓。 像奥马克一家一样失去房子、投靠临时避难所的人，仅在土耳其就超过100万人。由于缺乏正常的避难所和粮食，在寒冷和饥饿中瑟瑟发抖的生存者因饮用水不足和恶劣的卫生，甚至面临传染病扩散的危机。“二次灾难”的忧虑成为了现实。联合国当天表示：“现在不是救助（失踪者），而是救助生存者的时间。” ○ 霍乱、皮肤病加上心理创伤 临时避难所大部分是在土地上用防水布和木板等连接四面和屋顶的。灾民家庭可使用的帐篷和服装和医药品都不足。土耳其人杰拉·库鲁卡帕当天对美联社说：“帐篷不够用，所以和四家人一起睡在泥地上。”前一天晚上，土耳其地震灾区的气温降至零下6度。 在部分地区，不仅是皮肤病皮癣，新冠、霍乱等传染病也在扩散。法新社报道说，在土耳其南部阿迪亚曼，传染性强的皮癣正在扩散，有些儿童正在遭受腹泻的折磨。土耳其卫生部表示：“至少有1.93万人正在医院接受治疗。其中3636人在重症监护室。”据悉，由于患者聚集到医院，病房不足，躺在野外帐篷的患者也很多。 因大型灾难而患上创伤性压力障碍（心理创伤）的儿童也在增加。塞尔坎·塔多格鲁在这次地震中失去了10多名亲戚，但他没有时间沉浸在悲伤之中。因为子女出现了心理创伤症状。塔多格鲁对法新社说：“6岁的女儿一直问：‘爸爸，我们会死吗?’‘亲戚们去哪里了？’，所以没让她看到（亲戚的）尸体。只能和妻子一起抱着孩子，说‘一切都会好的’。” ○ 185小时后救出10岁少女 截至地震发生一周后的13日，死亡人数已超过3.7万人，但奇迹般的救援仍在继续。当天，在此次地震震中卡拉曼马拉什，10岁少女在185个小时后从倒塌的公寓中救出。在阿迪亚曼，救援人员给在废墟中找到的178个小时后找到的孩子戴上氧气呼吸器，安慰孩子说，“给你草莓牛奶和土耳其传统面包”。视频上传到社交媒体上，让人感动不已。在哈泰和安塔基亚，地震发生180小时后，男性、兄弟和12岁儿童先后被救出。 但是，失踪者救助工作实际上已经进入了收尾阶段。联合国人道主义事务及紧急救援事务次长马丁·格里菲斯当天访问叙利亚北部阿勒颇时表示：“搜索和救助幸存者的阶段正在结束。从现在开始，我们的任务是（向灾民）提供休息场所、心理、社会照顾、饮食和教育。”

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