朝鲜公开固体燃料新型洲际导弹，“展示最大核攻击能力”. February. 10, 2023 07:54. by 尹相虎, 申晋宇 ysh1005@donga.com,niceshin@donga.com. 朝鲜8日晚在平壤金日成广场举行的人民军创建（建军节）75周年夜间阅兵式上，全面公开了疑似固体燃料发动机的新型洲际弹道导弹。这是朝鲜自2020年10月在建党阅兵式上公开“怪物洲际导弹”“火星-17”型后，时隔2年零4个月再次公开新型洲际导弹。 据朝鲜《劳动新闻》9日报道，在深夜阅兵式最后阶段，四枚新型洲际导弹搭载在移动式发射车上亮相。在其前面移动的是11枚“火星-17”型洲际导弹。《劳动新闻》报道说：“展示我国最大的核战斗力，洲际弹道导弹纵队登场。”新型洲际导弹是安装在大型发射管上的形态，外观尚未得到确认，但韩国军方认为，这是去年12月在国务委员长金正恩的参观下成功进行地面燃烧试验的固体燃料发动机洲际导弹。从搭载在9轴（共18个轮子）的移动 发射车上来看，虽然比最大射程为1.5万公里的“火星-17”型（11轴）体积小，但据推测，具有可以打击美国本土的射程。 朝鲜在阅兵式上表示，KN-23等短程弹道导弹和远程巡航导弹队伍是“战术核运用部队纵队”。这是朝鲜首次在阅兵式上提及“战术核武器运用部队”。这是继去年10月金正恩指挥实战部署在“战术核运用部队”的巡航导弹等试射之后，展示对韩核攻击态势已准备就绪。 金正恩的二女儿金珠爱与他一起观看了阅兵式，展示了作为“白头血统第四代”的地位。朝鲜方面称金珠爱“在贵宾席落座”“亲爱的”“尊敬的”等修饰语。

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