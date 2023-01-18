“看得见的音乐”金完宣和朴南正时隔7年举行联合演出. January. 18, 2023 07:43. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. “艺术家不会变老。”30多年前已经主导“可视音乐”并登上顶峰的歌手金完宣（54岁）和朴南正（57岁）时隔7年再次登上麻浦文化财团企划的演出《怎么样哦》的舞台。 最近接受电话采访的金某被问到最近的想法时，回答说“想找回原来的我”，朴某则说“不要安于现状”。 金某去年发行了单曲音源《苹果花》等，一直发表自作新曲。今年她也计划推出新歌。从约10年前开始作为兴趣画画，去年举办展示会《Here I Am》，作为画家出道。金某说：“以前我完全被排除在外进行企划活动时，失去了很多‘自我’”，“年龄超过50岁，我想应该找回一生都失去的自我。” 金某在此次演出中不仅将演唱成为传说的热门歌曲《心情好的日子》、《节奏中的那支舞》、《假面舞会》，还将演唱最近发表的《It's you》、《苹果花》等共6首歌曲。 一直在不大的舞台上进行演出的朴氏也打算在今年经常举办演唱会。朴某说：“大体育馆举行单独演唱会已经是几十年前的事情了”，“从现在开始，如果能在100名、200名观众面前开始表演，总有一天会再次在数千名观众面前唱歌2个小时。”突然致力于脖子和身体管理的朴某笑着说：“因为身体是‘现钞’，所以即使稍微扭伤也会停止营业。”在此次演出中，他将演唱《女人啊》、《被雨拂过的日子》、《以爱之名》、《爱的迫降》、《想念你》等6首歌曲。 长时间支撑两人的是粉丝们。朴某去年参加了100多人参加的粉丝见面会后表示：“原来还有人记得我啊。我觉得不能辜负大家的期望。”金某表示粉丝就像家人一样。金某说：“彼此关系非常亲密，无法想象没有他们的人生。甚至邀请粉丝到自己家里做客，成为了最好的朋友。” 演出将于18日晚8时在首尔麻浦区麻浦艺术中心举行。票价为3万~5万韩元。

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