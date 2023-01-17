“韩国棒球希望之星”沈俊锡确定进军MLB，加盟匹兹堡海盗队. January. 17, 2023 07:46. by 姜东雄记者 leper@donga.com. 即将毕业于首尔德寿高中的右手投手沈俊锡（19岁•照片）将身穿美国职业棒球大联盟（MLB）匹兹堡海盗队的队服。匹兹堡俱乐部在国际业余签约市场开业的第一天16日，通过社交网络服务（SNS）宣布与沈俊锡签约。但是，并没有公开具体的合同条件。 身高194厘米、体重103公斤的沈俊锡能投出时速接近160公里的快速球，受到了MLB球探们的关注。MLB网站也在去年9月对国际希望之星进行了排名，将沈俊锡排在第10位。当时排名第9位的古巴外野手布兰登•马耶亚（18岁•纽约洋基队）以440万美元签约，同样是古巴出身的外野手，排在第11位的阿里埃尔•卡斯特罗（17岁•明尼苏达双城队）以250万美元签约，因此沈俊锡很有可能是在这一区间签约。 如果沈俊锡能获得超过225万美元的签约金，将刷新韩国业余球员MLB最多合约金纪录。 此前，金炳铉（44岁）在1999年加入亚利桑那响尾蛇队时获得的225万美元创下了历史最高纪录。另外，如果沈俊锡能在MLB完成处子秀，将成为继2004年白车承（43岁）之后时隔19年再次不经过KBO联赛而站在顶级联赛舞台上的韩国投手。 MLB网站介绍沈俊锡说：“在10岁出头的年纪开始投出快速球，在投手踏板上保持冷静的样子很像‘韩国特级’朴赞浩（49岁）。”1994年身穿洛杉矶道奇队队服首次登上MLB舞台的朴赞浩于2010年在匹兹堡队结束了MLB选手生涯。目前，崔志万（32岁）和裴志焕（24岁•以上内野手）效力于匹兹堡海盗队。

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