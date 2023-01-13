4岁以下婴幼儿有望接种新冠疫苗. January. 13, 2023 07:47. by 金素英记者 ksy@donga.com. 出生6个月-4岁的孩子可以注射的新冠疫苗首次进入韩国。目前，韩国是以5岁以上为对象接种新冠疫苗，预计年龄更小的婴幼儿也可以接种疫苗。 新冠预防接种应对推进团12日表示，韩国已经引进了40万批次婴幼儿用（6个月-4岁）辉瑞疫苗。婴幼儿辉瑞疫苗先进行第一次接种，3周后进行第二次接种，8周后再次进行第三次接种。 食品医药品安全处去年11月曾表示，“已确认婴幼儿辉瑞疫苗的有效性和稳定性”，并允许在国内使用。据食医安全处透露，在美国以4526名6个月-4岁的人为对象进行了临床试验，结果显示，接种后出现的大部分异常反应都是轻微的。 临床试验中最频繁出现的不良反应是6个月-2岁的人犯困、食欲减退、发热等。2岁-4岁的人则是疲劳、腹泻、发热等症状。没有出现心肌炎、过敏反应、死亡等症状。该疫苗得到了美国和欧盟的使用许可，目前正在广泛接种。 不过，是否真的实施婴幼儿接种，如果进行是从什么时候开始，需要经过预防接种专门委员会的审议后才能决定。防疫当局相关人士表示：“考虑到婴幼儿中存在感染新冠时引发重症或死亡概率较高的基础疾病患者等高危人群，引进了疫苗。”大部分婴幼儿的新冠症状较轻，因此可能只有高危人群成为“建议接种”的对象。

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