深夜江华岛海域发生3.7级地震……“睡梦中惊醒，还以为是战争”. January. 10, 2023 08:01. by 仁川=孔升倍记者、李胜宇记者 ksb@donga.com,suwoong2@donga.com. “随着一声巨响，感觉整个房子都在震东，被吓醒了。我一生都在江华岛生活，但这样的地震几乎已经50年没有碰到过了。” 9日，仁川江华郡土生土长的张某（70岁）在接受东亚日报记者电话采访时做出了上述表示。地震当时正在睡觉的张某说：“首先听到了像是飞机低飞发出的那种轰鸣声，没过多久平房就摇晃了。不少居民以为导弹掉下来了。” 9日凌晨1时28分，仁川江华郡西侧25公里海域发生了3.7级地震。震级强度方面，仁川4级、京畿3级、首尔2级。4级震级是碗和窗户等晃动的水平，很多人可以在室内感受到震动，部分人会在睡梦中被吓醒。 当天发生的地震不仅在仁川，而且在首尔、京畿水原、议政府等首都圈地区也能明显感受到。家住京畿龙仁市的金秀智（27岁）说：“本来想睡觉躺着的，但地板突然晃动起来”，“这是我第一次经历地震，但是因为受到惊吓，整晚都没能睡好。” 据气象厅透露，当天共接到了104起地震报告，其中京畿45起、首尔33起、仁川25起。所幸没有因地震而造成人员伤亡或财产损失。 地震发生后，不少市民因伴随着警报声一起发来的紧急灾难短信而没能睡好早觉。前一天晚上11点左右睡着的上班族林瑞贤（28岁•首尔冠岳区）说：“被凌晨发来的灾难短信吓了一跳，醒来后一直在确认网络新闻，后来一直没能合眼就上班了。” 京畿、首尔地区的网络社区上也接连出现了“床突然晃动，以为是战争”、“被灾难短信吓醒后，担心地震会更加严重，所以连觉都没睡”等文章。 气象厅解释说，此次地震是自1978年其在国内开始地震观测以来，仁川江华岛半径50公里内发生的最大规模地震。此前规模最大的地震是，1989年6月20日发生的3.2级地震。

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