崔泰源、郑基宣、郑溶镇、具滋殷等企业家在CES上构想未来. January. 09, 2023 07:35. by 拉斯维加斯=朴贤益记者、郭道荣记者 beepark@donga.com,now@donga.com. 国内主要集团总裁们来到了世界最大规模的信息技术（IT）和家电展示会“CES 2023”现场。在认同全球经济危机的同时，他们强调了确保面向未来的革新技术。 SK集团会长崔泰源6日（当地时间）突然访问了SK展位，参观了子公司的产品，并品尝了SK（株）投资的替代类蛋白质企业的冰淇淋。崔会长表示：“经济前景一直不明朗”，“要根据情况制定剧本计划，做好各种准备。” HD现代社长郑基宣当天出席了韩国造船海洋和美国船级协会（ABS）的“自主航运船舶的机构自动化、综合安全管制系统实证合作”谅解备忘录签署仪式后，来到了展示馆。郑社长表示：“通过看到跨国企业的蓝图和技术力，获得了很多灵感”，“为了与为实现我们的蓝图增加速度和深度的企业进行多种合作，我们将奋发努力。” 新世界集团副会长郑溶镇也参观了三星电子、LG电子、HD现代展示馆等。据悉，新世界集团虽然没有在此次CES上设立展位，但从发掘未来增长动力的角度出发，来到了现场。新世界相关人士表示：“集团一直致力于替代肉等食品技术、完全自动化店铺等零售技术”，“郑副会长考察了可以与‘华城项目’（京畿华城市国际主题公园建设事业）等事业接轨的技术。” LS集团会长具滋殷也于6、7日来到了现场。具会长表示：“无人驾驶、Mobility、Net Zero等未来先进技术成为了主要技术趋势”，“在此次CES上，可以确认‘所有事物的电气化’正在进行。”

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