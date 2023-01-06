“金软景效应”拉动票房……吸引比男子组多仅70%的观众到现场观赛. January. 06, 2023 07:45. by 金正勋记者 hun@donga.com. 如果将“金软景”三个字增加到六个字，就可以成为“票房保证支票”。职业排球女子组充分享受了金软景（35岁•兴国生命）复出的效果，吸引了比男子组多近70%的观众。 5日，韩国排球联盟（KOVO）公布了男女组14支球队截止到结束上半赛季（第13轮）日程的3日为止的观众入场现状。据统计，观看女子组63场比赛的观众共达14.9215万人（平均2368人），比男子组的8.8869万人（平均1411人）多出6万人以上。 按球队分类，兴国生命队也是每场比赛吸引观众数最多的球队，平均为3951名。与排名第二的IBK企业银行（2360名）相比，也多出了67.4%。特别是兴国生命队进行主场比赛时，平均有4380名观众来到仁川三山世界体育馆。每场比赛最多观众的前五名也都是兴国生命队的比赛。 兴国生命的电视收视率也与众不同。在男女组中创下最高收视率的5场比赛中有3场比赛（第2~4位）是兴国生命队的比赛。这也从侧面证明了排球迷们为了亲自观看时隔2年重返V联赛的金软景而来到赛场，为了通过电视观看金软景而寻找转播频道。 男子组的电视收视率也亮起了红灯。去年平安夜（12月24日）举行的三星火灾队VS OK金融集团队比赛中出现的男子组最高收视率（0.96%）还不及女子组的平均收视率（1.05%）。男子组的平均收视率只有女子组一半水平的0.58%。 各球队的观众人数也差不多。女子组最少观众队KGC人参公社（1817名）比男子组最有人气的球队友利信用卡（1728名）更吸引观众。职业排球男子组相关人士表示：“虽然各队相关人士都认为没有明星选手就没有票房，但也不能在一夜之间创造明星，因此非常苦恼。”

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