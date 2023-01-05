苹果公司总市值在新年第一个交易日跌破2万亿美元……特斯拉暴跌12%. January. 05, 2023 07:57. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 以苹果和特斯拉为主轴的美国“大技术”产业正在动摇。这是因为受到了美国和中国经济放缓的直接打击。去年，特斯拉和大科技五大企业（FAANG：元、苹果、亚马逊、奈飞、谷歌）的市价总额蒸发了4万亿美元（约5087万亿韩元），很多人担心这一基调在新的一年里还会持续。 美国纽约股市的新年第一个交易日当地时间3日，世界总市值排名第一的苹果股价比前一个交易日下跌了3.7%。市价总额也跌至2万亿美元（约2547万亿韩元）以下。苹果在世界股市暴跌的去年也是唯一守住市价总额2万亿美元大关的企业，但未能避免经济萧条的忧虑。当天特斯拉也暴跌12.2%，实际上延续了“特斯拉冲击”。受此影响，当天纽约股市三大指数也全部下跌，预示着忧郁的新年。 苹果和特斯拉都是对中国的生产及销售依赖度较高的企业。受中国新冠疫情扩散事态和各国利率上调引发的需求放缓的直接影响，危机感正在高涨。日本《日经亚洲》报道说，苹果因为需求放缓，从上个月起向各配件企业要求减少AirPods、苹果手表、MacBook笔记本电脑等配件的产量。 特斯拉因需求放缓，首席执行官埃隆·马斯克接连受到质疑，正在经受领导能力危机。特斯拉去年一年和上个月分别暴跌65%和44%，处于“特斯拉冲击”状态。去年车辆交付量为131万辆，同比上涨40%，但低于市场预期值（50%），点燃了新年电动汽车市场的悲观论调。JP摩根等陆续下调了特斯拉的目标股价。 从年初起，世界经济萧条的战云密布，《华尔街日报》分析说：“如果出现衰退，将成为‘富人（Rich）’和‘衰退（Recession）’的合成词‘富衰（Richcession）’。”其原因是，大规模裁员正在以大技术及投资银行等高收入职业为中心扩散，资产市场下降、住宅景气冷却等正在发生。

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