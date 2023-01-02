“物价暴涨，零食也减少”，鲫鱼饼和红薯等冬季特需品消失. January. 02, 2023 07:34. by 李智润记者 leemail@donga.com. 烤红薯、鲫鱼饼等冬季代表性零食受到了物价暴涨的直接打击。由于经济萧条，零食支出也减少，很难享受像以前一样的冬季特需，或通货膨胀持续，大部分材料价格上涨，很难轻易打开钱包。 1日，据韩国农水产食品流通公社（aT）透露，以去年12月30日为准，10公斤板栗红薯的批发价为3.06万韩元，比往年（3.4061万韩元）下降了10.1%。对不必要的零食紧扣钱包的氛围产生了影响。流通业界相关人士表示：“忠南、全南等主要生产地区接连遭受春旱、夏季暴雨等灾害，种植面积比前一年有所减少，但由于消费萎缩，需求减少幅度更大。” 冬季的美味鲫鱼饼也成了很难轻松购买的零食。据韩国物价信息以全国30个城市的180多家摊贩为对象进行的调查结果显示，今年2个鲫鱼饼的价格达到了1000韩元。与5年前以1000韩元的价格能购买到3、4个鲫鱼饼相比，价格翻了近一番。这主要是因为5种主材料价格平均暴涨49.2%。外国产红豆800克价格为6000韩元，比5年前（3000韩元）翻了一番（100%），面粉（47%）、食用油（33%）、液化石油气（LPG•27%）、白糖（21%）等价格也纷纷上涨。 在寒冷的天气里喜欢吃的农水产品价格也呈上升趋势。制作水萝卜辛奇（韩式泡菜）使用的越冬萝卜每20公斤的批发价为1.44万韩元，比往年（1.1457万韩元）暴涨25.7%。露地柑橘（5公斤）的价格为1.664万韩元，比往年（1.3777万韩元）上涨了20.8%。最近席卷济州的暴雪、寒流等产生了影响。大型超市买家表示：“随着济州产农作物种植地的覆盖，农户作业困难，供应减少”，“所幸收成比较好，如果气温上升，价格将恢复正常。” 适合作为零食煮着吃或做汤的土豆价格也上涨了。20公斤土豆的批发价为4.746万韩元，比往年（4.0895万韩元）上涨了16%。在水产品中，1公斤干海带的价格为1.346万韩元，1公斤牡蛎的价格为1.472万韩元，分别上涨了11.9%和14.8%。

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