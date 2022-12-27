“即使失败也绝不屈服”. December. 27, 2022 08:00. . 本以为新冠病毒肺炎疫情危机会结束，但今年是经济危机来临的一年。高物价、高利率把平民逼到了悬崖边，酷暑、暴雨和寒流异常凶猛，夺走宝贵生命的社会灾难让人惨不忍睹。尽管如此，在社会各处，以不屈的意志取得宝贵的成就，给人们带来感动的人也不在少数。 卡塔尔世界杯韩国国家足球代表队就是其中的代表例子。在预选赛最后一天，太极战士们在与世界排名遥遥领先自己的葡萄牙队的比赛中，虽然先失一球，但仍然坚持到最后，最终以2比1的逆转战胜对手，新书写了进军世界杯16强的历史。选手们在太极旗上印刻的语句成为了今年最大的流行语。“重要的是一颗不屈服的心。” 今年6月成功发射韩国型宇宙发射体（运载火箭）“NURI号”是研究者们经过12年零3个月的多次挫折后取得的成果。去年10月第一次发射失败后，利用两个月的时间，翻阅了2600件飞行情报数据，找到了失败的原因。此前，罗老号两次发射失败后经历的诸多试错也成为了“NURI号”成功的基础。 不屈服的心即使跌入漆黑的深渊，也会成为活着回来的力量。今年10月，因庆北奉化郡锌矿塌陷事故，与同事一起被困在地下190米坑道的朴正河（音）用30袋速溶咖啡和坑道内的地下水支撑，终于在事故发生9天后获救。他说：“不能对辛苦了一辈子的妻子说对不起就死了。” 讲述发育障碍律师成功故事的电视剧获得人气的时候，现实中发育障碍职业高尔夫选手李胜民在第一届残疾人US公开赛上获得了冠军。他说，通过刻苦的练习来克服身体上的障碍。“虽然比别人慢，但不会放弃。”以儿子的自闭性障碍诊断为契机，投身于残疾人权益运动的企业家决心，“将把能够独自站立的系统传给儿子，而不是财产。”儿子成长为独立的上班族，为25万发育障碍者一个接一个地引进了制度。不输给个人不幸的意志导致了社会的改善。 预计明年将是更加艰难的一年。但是，正如基础生活保障金领取者时期写《哈利波特》的作家J•K•罗琳在哈佛大学毕业典礼上所说的那样，“最低谷将成为重新建立生活的坚实基础”。即使跌入无边无际的底面，只要保持一颗努力往上爬的心，就不会被击倒。

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