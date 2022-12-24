朝野政党围绕梨泰院国政调查展开心理战……在野党：“部长应对不力”VS 李祥敏：“属于系统问题”. December. 24, 2022 09:36. by 金恩智记者 eunji@donga.com. 国会梨泰院惨案国政调查特别委员会23日以行政安全部和首尔龙山区厅为对象进行了第二次现场调查。在野党议员们指责说，惨案发生时，包括行政安全部部长李祥敏在内的政府相关人士应对不佳，助长了损失。但执政党议员们则指出了制度的死角地带。朝野之间展开了心理战。 当天上午，调查特委会在首尔市钟路区政府首尔大楼举行了行政安全部现场调查，李祥敏和灾难安全管理本部长金星镐等出席了调查。在野党干事金教兴议员指出：“行政安全部部长在惨案发生时就应该立即成立中央灾难安全对策本部，却是总统指示后才组建对策本部。不需要接受总统的指示，应该自行启动，这是错误的。” 李祥敏对此针锋相对地表示：“中央灾难安全对策本部不是解决分秒必争的问题的地方，属于紧急救助控制团长的消防局长指挥现场采取应急措施才是最重要的，中央灾难安全对策本部并不重要。”共同民主党议员尹建永（音）表示：“灾难控制塔在1个小时内没有接到报告，情况非常严重。这是系统的问题，还是部长的问题?”李祥敏答道：“这是系统的问题。” 执政党以“因制度不完善而产生的问题”为宗旨提出质疑，侧应了李祥敏的主张。国民力量党议员赵秀珍（音）问道：“梨泰院惨案是多重密集的人潮事故，根据现行法律，这种类型行政安全部部长可以指挥对策、预防措施吗?”李祥敏答道：“灾难安全法上并非如此。”赵秀珍说：“那么，韩国作为法治国家，不能做没有法律义务的事情，应该通过立法完善监督和牵制警察厅和消防厅的必要性。” 执政党还主张，由于文在寅政府时期制定的灾难安全报告方针，报告给部长被推迟。国民力量党议员朴成民（音）问道：“在消防厅直接向部长报告之前，要经过4个阶段才能交给秘书。那是什么时候制定的（方针）?”李祥敏答道：“这是2021年制定的。好像是在前任部长、前任行政安全部部长全海澈时期制定的。”

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