8名国情院院长连续到检察厅接受调查，5人被拘留……这本身就是一件可耻的事情. December. 15, 2022 07:58. . 前国家情报院院长朴智元昨天以嫌疑人的身份前往检察院接受了调查。国情院今年7月以擅自删除有关“西部海域公务员被杀事件”谍情报告的嫌疑起诉了朴智元。朴智元否认了告发内容，称“从未接到过时任总统文在寅和国家安保室长徐薰的删除指示，作为院长，也没有要求职员删除任何东西”。但检察机关认为，被杀事件发生的第二天凌晨，在相关部长会议之后，朴智元指示了院长秘书室长删除所有相关资料。 随着朴智元接受检察机关调查，从卢武铉政府最后一名国情院院长金万福到文在寅政府最后一名国情院院长朴智元，8名情报机关负责人无一例外地前往检察机关接受了调查。其中5人已被拘留。朴智元的前任、徐薰涉嫌指示朴智元删除相关谍情报告，目前被收押在监。此前，朴槿惠政府的李炳浩、李炳基、南在俊和李明博政府的元世勋等前院长也以拘留状态接受了审判。自1999年国情院成立以来，14名前任国情院院长中有11人接受了检察机关的调查，其中7人被拘留。这在全世界也很难找到先例，应该为此感到羞愧。 每当政权交替时，国情院成为改革对象的现象反复出现，国情院院长的责任很大。国情院院长是通过国会人事听证会检验政治中立与否的权力机关长。国家情报院院长在任期间应该自行切断受外界影响，不要做出日后可能成为问题的行动。尽管如此，李明博、朴槿惠政府的国情院院长主要涉嫌上缴特殊活动费，卢武铉、文在寅政府的国情院院长主要就南北关系问题被列入调查名单。这只能看作是国情院院长未能坚决对抗现有惯例和政治权力的要求。 为了防止国家情报院的脱轨行为，作为情报机关使用者的总统等政治权力的作用非常重要。不管是朝野哪个政党，政治圈只是表面上提出情报机关改革，实际上没能摆脱将情报机关私有化或加以利用的诱惑。在分裂国家，国家情报是多么迫切和重要的国家资产，自无需多言。不能再发生国情院院长接受检察机关调查，导致情报机关连续性中断的事情。

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