子女是父母的镜子. December. 15, 2022 07:58. . 有些人虽然没有专攻美术，但自学成功成为画家。如果说法国有亨利•卢梭，那么美国就有弗朗西斯•威廉•埃德蒙兹。曾是海关人员的卢梭退休后成为了专业画家，但埃德蒙兹一生都是银行职员。因为是涉及金钱的职业，所以在画画时反而迷上了文学或道德主题。 让人联想到17世纪荷兰风俗画的这幅画描绘了19世纪的美国中产阶层家庭。中间的年轻女性手里拿着新的（无边有带的）女帽，露出满意的表情。右边的她的父母被女帽的价格表吓了一跳。站在门前的送货员少女像看另一个世界的人一样看着他们。那一顶女帽的价格可能相当于贫困少女家庭几个月的伙食费。也许对于少女来说，放在地上的各种蔬菜是更想要的品目。陷入虚荣的女人和被迫劳动的小女孩形成了强烈的对比。 埃德蒙兹也是在贫穷的环境中长大的。想当一名版画家，但因家境早早地成了银行职员。但他并没有就此放弃自己的梦想。虽然一生都是银行职员，但他一直坚持画画。虽然30岁时第一次参加展览，但由于没有信心，所以以笔名参展。与担心相反，得到好评后，他才带着自信以画家身份活动。他在52岁时画的这幅画讽刺了物质万能主义和消费主义。在银行职员工作时遇到的众多顾客可能对这幅画产生了影响。从爱慕虚荣的富翁到因放荡而倾家荡产的人，再到贫穷代代相传的人。 画中的老父母也许对爱慕虚荣的子女感到失望，正在自责教育不当。但是子女是父母的镜子。画家在母亲旁边画了镜子，在父亲后面画了酒瓶和酒杯，暗示着这些父母的虚荣心和放荡。这说明问题子女是由问题父母创造的。

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