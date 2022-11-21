迷人的时间旅行者的人生. November. 21, 2022 07:37. . “我们大家基本上都是时间旅行者，是一起面向未来展开旅行的伙伴。但是，如果想让这个未来成为我们想访问的地方，就必须一起不断努力。”―出自斯蒂芬•霍金的《对大问题的简明回答》中 2018年去世的天才物理学家斯蒂芬•霍金在他的遗作《对大问题的简明回答》中表示，“时间旅行不是像我们常想的那样跳跃到过去或未来，而是活在当下。”这是多么精彩的一句话。也就是说，即使不乘坐时光机，我们现在也在一起进行时光旅行。是的。我们每天都在“不流逝”的时间中旅行。 还有没有像“时间旅行”这句话一样具有诱惑力的单词呢？对我来说更是如此。电影《回到未来（Back To The Future）》从这个意义上讲是多么有趣的电影，无论看多少次都不会觉得无聊。时间旅行是漫画中的常客。代表性的漫画有日本国民漫画家藤子•F•不二雄制作的《哆啦A梦》。我们国家也不能输。国民角色“小恐龙多利”通过过去的时间旅行与妈妈见面的场面至今仍留在脑海里。 但是霍金说：“在我们目前生活的宏观世界，不可能进行回到过去的时间旅行。”去未来的时间旅行是可能的。但是，需要比光速更快的时光机。但是，能否制造出比光还快的时间机器呢？看来在我生活的年代不可能制造出那样的机器。正如霍金所说，向着未来进行时间旅行，努力把我们即将到达的未来变得更美好，这才是作为更帅气的时间旅行者生活的方法。现在这一瞬间，一想到我们都是时间旅行者，日常生活变得更加珍贵和激动。

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