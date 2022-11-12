周五确诊患者连续5周增加……改良疫苗接种率仅为3.2%. November. 12, 2022 07:11. by 金素英记者 ksy@donga.com. 在新冠疫情“第七次流行”正式开始之际，冬季疫苗追加接种正在原地踏步。 保健福祉部第二次官朴敏秀（音）11日在中央灾难安全对策本部会议上表示：“冬季室内活动在增加，随着通过感染和疫苗接种获得的免疫力减弱，新冠确诊感染病例正在增加，”“新冠病毒再次流行正式开始。” 据疾病管理厅透露，以当天零时为准，新冠病毒一天新增确诊患者为5.4519万人，比一周前的4日（4.3449万人）增加了约1万人。周五新增确诊病例自上月14日（2.3572万人）以来，连续5周呈增加趋势。最近一周（5日-11日）平均每天新增确诊患者为4.7268万名，比前一周（10月29日-1月4日）的4.1963万名增加了12.6%。以11日零时为准，重症患者人数为345人，比前一天（323人）多出22人。 但是，新冠病毒疫苗的冬季追加接种率并没有增加。以11日零时为准，国内18岁以上人口的冬季追加接种率仅为3.2%。即使将范围限制在60岁以上，接种率也只有9.6%。 冬季疫苗追加接种始于10月11日。60岁以上的高龄层等从当天开始可以当天接种和事前预约。18~59岁的普通国民只能当天接种剩余疫苗，但从7日开始可以提前预约接种。 政府表示，将制定提高追加接种率的方案。中央事故处理本部防疫总管班长朴香（音）表示：“将积极运营前往易感染设施接种的保健所访问接种组，即使不预约，医疗机构如果有疫苗，也可以立即进行现场接种。”但是两种方案都是在目前的医疗现场实行的，因此很多人认为对提高接种率不会有太大的帮助。 此外，防疫当局表示，剩下的新冠生活治疗中心“第13中央生活治疗中心”将于30日停止运营。

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