SK海力士开发出速度提高三分之一的的移动DRAM. November. 10, 2022 07:48. by 郭道英 now@donga.com. SK海力士9日表示，作为移动DRAM（动态随机存储器）产品，首次成功开发出了适用最尖端工程“HKMG（高K金属栅极）”工程的LPDDR5X（照片）。 HKMG工程是防止DRAM内部的泄漏电流，提高电力积累容量的新一代工程技术。在加快DRAM处理速度的同时，还可以减少电力消耗。此前，虽然适用于服务器用或图像用高容量DRAM，但作为移动用DRAM尚属首次。 SK海力士最近开始批量生产LPDDR5X，向市场供应产品。该产品的运行速度为8.5Gbps（每秒千兆位），比上一代快33%。这一速度在1秒内可以下载13个5GB大小的影像。耗电量比以前减少了25%，在目前市场上市的移动DRAM中，电力效率性最好。 移动DRAM主要用于智能手机、笔记本电脑、平板电脑等无线电子设备。这些机器的电池电力有限，要想增加产品使用时间，减少DRAM电力消耗非常重要。这意味着使用LPDDR5X的智能手机充电一次就可以使用更长时间。充电频率也会减少，因此可以节约使用电力、减少碳排放。 最近在半导体工程中，ESG（环境、社会、公司治理）也成为话题，低电力产品更加受到关注。包括去年3月批量生产业界最大容量18GB LPDDR5等，SK海力士根据市场趋势，一直在开发低电力移动DRAM。 SK海力士在产品开发过程中也适用环境、社会、公司治理价值。参与LPDDR5X开发的SK海力士PL赵成权（音）表示：“进一步减少产品测试时间，在设计阶段也能最大限度地低电力运转等，在企划、设计、开发的所有阶段都在为实现ESG价值而共同努力。”

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