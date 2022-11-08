郑优营在与科隆队的比赛中攻入个人本赛季首粒德甲联赛进球. November. 08, 2022 07:42. by 金培中 wanted@donga.com. 郑优营（23岁•弗赖堡队）攻入了本赛季德甲联赛的本人首粒进球。这是最近韩国国家足球队前锋状态低迷的情况下，11月爆发的旅欧派前锋首次进球得分。 郑优营7日在德国弗赖堡举行的2022~2023赛季德甲第13轮与科隆队的主场比赛中首发出场，并在下半场第7分钟率先攻入一球。再加上下半场第19分钟队友格雷戈里奇的进球，弗赖堡队最终以2比0获胜，并取得了3连胜。本场比赛过后，弗赖堡队以8胜3平2负（积27分）的成绩仅落后领先的拜仁慕尼黑（积28分）1分，高居积分榜第二位。 从上月31日与沙尔克04队的比赛开始，郑优营作为第二前锋连续2场比赛首发出场。郑优营在国家队也作为第二前锋出场，在9场A级比赛中攻入2球。 有评价称，他与作为最前方攻击手出场的孙兴慜（30岁•托特纳姆热刺队）的配合非常出色。 郑优营参加了欧洲足球联盟（UEFA）欧联杯的5场比赛，攻入1球，助攻1次，为球队小组赛第一名助了一臂之力。在联赛中取得1次助攻的郑优营在第11场比赛之后，终于攻入了联赛首粒进球，正在提升自己的状态。当天，足球专门统计网站“whoscored”赛后给郑优营打出了7.6分，这一得分在两队所有球员中排名第二。 距离2022卡塔尔世界杯开幕还有13天，韩国国家足球队前锋得分消息很少。黄义助（30岁•奥林匹亚科斯）、黄喜灿（26岁•狼队）本赛季迟迟未能取得进球。在旅欧派球员中，最近进球的球员只有上月15日攻入本赛季第2粒进球的李在城（30岁•美因茨）和上月23日与巴伦西亚队交锋时进球的李康仁（21岁•皇家马洛卡）。 上月13日在UEFA冠军联赛中攻入两球的孙兴慜在成功接受脸部骨折手术后，正在其位于英国的家中恢复。托特纳姆热刺队主教练安东尼奥•孔蒂7日在英国伦敦举行的与利物浦的英格兰足球超级联赛（EPL）比赛结束后表示，“昨天与孙兴慜取得了联系。虽然他对现在的情况感到失望，但希望他能好好恢复，顺利参加世界杯。”他接着说，“在今天的比赛中，我很想念孙兴慜。我确信他会尽快回来代表韩国参加世界杯。”托特纳姆热刺队当天主场以1比2负于利物浦队。

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