习近平宣布展开对抗拜登的“半导体斗争”. October. 18, 2022 07:35. by 北京=常驻记者金基龙、华盛顿=常驻记者 文炳基 kky@donga.comweappon@donga.com. 中国国家主席习近平16日表示，“将在重要核心技术的攻坚战中取得坚决胜利”。随后有分析认为，这是针对美国总统拜登切断对华半导体出口而宣布的”半导体斗争“。专家们指出，习主席在执政第三期预告了美中尖端技术霸权竞争激化。 习近平在中共二十届全国代表大会开幕式工作报告中强调，要加快实现高水平科技自立、自强，把国家战略需求作为发展方向，集中力量攻克源头科技难关。中国官方媒体《中国日报》17日报道说：“习主席将加快速度，通过尖端科学技术的发展，在（与美国的）核心产业竞争中取得胜利，”“中国将在全世界产业中进一步扩大影响力。”彭博社评价说：“习主席的演讲是在拜登总统试图遏制中国尖端技术能力、遏制台湾军事活动的挑战中取得胜利的准备。” 拜登总统在党代会召开之前的当地时间12日发表的国家安保战略中提到了扩大对华尖端技术限制，并明确表示：“今后10年内将在与美国唯一的竞争对手中国的竞争中领先。”据美国《华尔街日报》报道，根据美国本月初公布的高强度半导体出口切断政策，中国国内的美国半导体人力纷纷离开中国。

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