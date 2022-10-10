检警迟来的“与毒品的战争”……对4家江南夜店进行稽查，没有发现一起投药和流通的情况. October. 10, 2022 07:59. by 柳原模 onemore@donga.com. 7日晚10时左右，首尔江南站附近的一家大型俱乐部。警察、消防、区政府等聚集的联合毒品管制班闯入了喜欢“周五狂欢夜（指和朋友一起开心玩乐的星期五夜晚）”的人潮。这是最近3个月里，在职员等的参与下，毒品正在流通的情况和被举报的地方。 警方等根据“投掷手法”（隐藏在特定场所，购买者就会去找的手法）进行交易的情报，集中调查了物品保管所、消防栓等。另外，还确认了卫生间垃圾桶里是否有被丢弃的毒品相关物品。当天投入51人，以4家俱乐部为对象进行了稽查管制，但当天没有发现一起吸毒、流通的情况。 最近，检察机关和警方争先恐后地宣布“与毒品的战争”，开始管制。 警察厅厅长尹熙根今年8月表示“毒品已经渗透到我们的生活周边”，指示以全国娱乐街为对象全力管制毒品。当天江南站一带的管制也是其中的一环。检察总长李元锡7日在就任后的第一次月例会议上表示“最近毒品类犯罪已经超过了临界点”，指示与警察厅、关税厅、海洋警察厅等进行全方位的联合调查。 但专家指出，这是“马后炮”。建国大学警察行政学系教授李雄赫（音）表示：“早就应该采取包括调查机关在内的泛政府性的措施，但错过了时机。毒品清净国家的地位也已经丧失。”法务法人真实毒品专门律师朴镇实也指出：“2019年‘Burning Sun’事件以后，毒品犯罪剧增，但政府的应对晚了。” 有人指出，以线下管制为主的现行调查方式落后于不断进化的毒品犯罪，因此实效性不大。西原大学警察学系教授金英植表示：“最近毒品主要通过暗网流通，而国内调查机关的应对停留在20年前”，“有必要采取引进网络潜入调查等更加积极的应对措施。”

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