SK海力士成功实现“半导体生产核心原料”氖气的国产化. October. 06, 2022 07:50. by 郭道英 now@donga.com. SK海力士在国内业界首次成功实现了半导体生产工艺的必需原料—氖气（Neon Gas）的国产化。此前全部依赖进口的氖气在俄罗斯-乌克兰战争后价格暴涨，供应持续不稳定。 SK海力士5日表示，今年4月成功实现氖气的首次国产化后，目前工艺引进比重已扩大到40%。也就是说，在不稳定的国际局势下，不仅稳定地供需氖，还大幅节省了费用。SK海力士计划到2024年为止，将氖国产化比重提高到100%。 氖是半导体曝光工程中使用的气体主材料，是空气中仅存在0.00182%的稀有资源。到目前为止，国内半导体业界氖全部依赖进口。特别是来自发生战争的乌克兰（23.0%）和俄罗斯（5.3%）的进口比重较高。全球市场氖价格在两国战争后暴涨了10倍，到目前为止一直处于不稳定状态。 SK海力士与半导体用气体制造企业TEMC、浦项制铁合作，一直在摸索在国内生产氖的方法。要想在空气中采集氖，需要大规模的空气分离装置，因此初期投资费用很高。三家公司利用现有设备，开发出了既能节约费用又能确保氖的技术。目前，国产氖在浦项制铁生产后，经过TEMC的加工，优先供应给SK海力士。

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