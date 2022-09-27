在清溪广场~世运商街驰骋的无人驾驶巴士……“下个月正式投运”. September. 27, 2022 07:36. by 史智媛记者 4g1@donga.com. 首尔市26日表示：“将在清溪川一带开始试运营电动无人驾驶（又称自动行驶）班车。” 当天开始试运行的班车是从企划阶段开始以公共交通为目的制造的8人座车辆。天花板上设置了大型正面玻璃，侧面玻璃也从乘客腰部位置开始，提高了开放感。为了方便乘客，还设置了可以按座位对手机等充电的USB接口和屏幕。 在本月末为止的示范运行期间，3辆公交车平日从上午9点到下午6点，周六从上午9点到下午1点半，每隔15~20分钟运行一次。运行区间是从清溪广场到世运商街。星期天不运营。首尔市表示：“如果从下个月开始正式投运，可以通过无人驾驶专用智能手机应用程序（APP）‘TAP！’确认运行情况。计划年内将运行范围扩大到清溪5街。”免费乘坐。 虽然是无人驾驶班车，但为了应对突发情况，基本上会配备安全管理人员随车乘坐。市相关人士解释说：“清溪川附近道路狭窄，摩托车或行人会突然冲出来”，“如果安全管理人员认为危险，可以转换成手动模式。” 为了防止乘坐公交车下车时卡住，出入门还安装了感知压力和光的传感器。首尔市城市交通室长白浩（音）表示：“无人驾驶汽车在市中心名胜清溪川驰骋的风景将引起人们的关注”，“我们将持续支持市民体验无人驾驶技术。”

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