李正厚和佩雷拉将围绕MVP展开激烈竞争. September. 27, 2022 07:36. by 姜东雄记者 leper@donga.com. “风之子”李钟范（52岁）在24岁的1994年成为击球5冠王，被选为职业棒球常规赛最有价值球员（MVP）。现在“风之孙”李正厚（24岁•Kiwoom）也在和父亲一样的年纪同时瞄准击球5冠王和MVP。 截止到26日，李正厚在击球率（0.348）、出垒率（0.420）、长打率（0.577）、最多安打（184个）、打点（108个）等5个领域位居第一。其中最引人注目的纪录还是击球率。如果李正厚继去年之后，今年也继续占据击球率第一的位置，他将成为历史上第四位“连续打击王”。由于职业棒球历史已有41年，李正厚正在挑战10年才会出现一次的纪录。 如果Kiwoom队能够一直保持第3的位置，本人也能够保住5个冠军头衔，那么李正厚将和SSG的“王牌”金广铉（34岁）一起成为最有力的MVP候选人。李正厚毫不掩饰对个人首次获得MVP的欲望说：“看美国职业棒球大联盟的话，每天参加比赛的野手都会得到（MVP）。” 李正厚要想以“击球手代表”的身份与金广铉等“投手代表”展开MVP竞争，首先要战胜三星队的何塞•佩雷拉（33岁）。佩雷拉在击球率（0.342）、出垒率（0.415）、长打率（0.558）、安打（179个）、打点（102分）方面都排在李正厚之后，位居第二。其中最多安打和打点很有可能被佩雷拉逆转。因为三星队离常规赛结束还剩9场比赛，所以比Kiwoom队（5场比赛）还能多进行4场比赛。 在本垒打方面，佩雷拉已经领先于李正厚。佩雷拉在本赛季以26个本垒打继本垒打排名第一（33个）的朴炳镐（36岁•KT）之后位居第二。李正厚以22个本垒打与金在焕（34岁•斗山）并列排在第6位。 阻碍佩雷拉获得MVP的最大障碍是球队的排名。三星队在10支球队中排名第8位，与“秋季棒球（季后赛）”渐行渐远。引进“阶梯式”季后赛后未能进军秋季棒球的球队选手被选为MVP的只有2005年的孙敏韩（乐天）和2012年的朴炳镐（耐克森）。在当时的8支球队体制下，乐天队排在第5位，耐克森队排在第6位。

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