最快从24日开始全面解除室外义务戴口罩限制. September. 23, 2022 07:56. by 趙健熙 becom@donga.com. 最早从周末24日开始，在棒球场等所有室外空间都可以摘下口罩。随着新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情的流行，自2020年10月13日室外义务戴口罩适用以来，已过去1年零11个月。 22日，据防疫当局透露，中央灾难安全对策本部将于23日发表完全解除室外戴口罩义务的方案。适用时间尚未确定。但是参加此次讨论的专家们表示：“向政府传达了‘从周六24日0时开始立即实行也没有问题’的意见。” 政府于5月2日在大多数场所解除了室外戴口罩的义务。但是在50人以上聚集的集会、演出及体育比赛观看过程中一直维持着。因为他们认为，在喊助威口号或“群唱”的过程中，唾沫星子（飞沫）飞溅很多，传播新冠病毒的危险很大。 但是，上月末新冠肺炎疫情的扩散趋势有所减弱，最近一天的确诊患者减少到4万人左右，21日国家传染病危机应对咨询委员会向防疫当局传达了全面解除室外口罩义务的意见。防疫当局相关人士表示：“因为室内戴口罩是‘最后的防疫手段’。所以要过了这个冬天才能解除。”

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