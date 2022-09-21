毕加索和夏加尔，巴黎美丽的相遇……来自“李健熙收藏品特别展”的邀请. September. 21, 2022 07:45. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. 矗立在展厅一侧，带着深黄色光线的街灯。就像很久之前照亮欧洲街道的煤气灯一样，重复着变亮变暗的过程。在雾气弥漫的法国巴黎塞纳河周围散步会有这样的感觉吗？再迈出几步，巴勃罗•毕加索和克劳德•莫奈的作品展现在眼前。 国立现代美术馆果川变身为伟大艺术家聚集的19世纪巴黎露天咖啡厅。21日开幕的《MMCA李健熙收藏品特别展：莫奈和毕加索，巴黎美丽的瞬间》将邀请观众来到梦幻般的杰作世界。 这是国立现代美术馆推出的第三次李健熙收藏品特别展，只要看到作家们就会心跳加速。莫奈、马克•夏加尔、胡安•米罗、皮埃尔•奥古斯特•雷诺阿、卡米耶•毕沙罗、保罗•高更、萨尔瓦多•达利的7幅绘画装饰了展示场。美术馆方面表示：“除了4月在国立中央博物馆首次亮相的莫奈的《睡莲池》（1917~1920年）之外，都是首次公开的作品。” 最核心的作家是毕加索。已故三星电子会长李健熙捐赠的112件毕加索陶瓷中，大举展示了90件。这些是1948年至1971年制作的《毕加索陶瓷特别版》的代表作。国立现代美术馆学艺研究师田有信（音）表示：“毕加索在绘画、雕塑、版画中使用的各种主题和技法浓缩在一起，可以全面观察作家的艺术世界。” 从展览题目中可以看出，8名作家有共同点。他们都是从19世纪末到20世纪初在巴黎活动的。当时巴黎是世界美术的中心，他们在各种关系中互相产生了影响。 莫奈和雷诺阿是巴黎文化界有名的挚友。毕沙罗和高更是深厚的师徒关系。 据说，毕沙罗一看到此次展览中登场的高更的《塞纳河边的起重机》（1875年）等作品就认可了他的才能。此后，他教证券经纪人的高更，引导他成为专业画家。由此也就可以推测出一起展示的毕沙罗的《蓬图瓦兹谷物市场》（1893年）为何会散发出相似气息的缘由。 毕加索、米罗、达利虽然是西班牙人，但他们在巴黎第一次见面。据说米罗和达利来到巴黎是因为毕加索。如果仔细观察达利的《半人马家族》（1940年）、毕加索的陶瓷作品《半人马》（1956年）、讲述有人和鸟、星星的夜晚风景的米罗的《绘画》（1953年）和毕加索的《大鸟和黑脸》（1951年），就会知道在巴黎的夜空下，三个人会进行怎样的对话。 雷诺阿和夏加尔也与毕加索相连。毕加索在观看了展览中介绍的雷诺阿的《头戴黄色帽子身穿红色裙子的安德烈》（1917~1918年）后，于1919年以尊敬的心情描绘了雷诺阿的肖像画。夏加尔也喜欢巴黎，但他第一次见到毕加索的地方是20世纪40年代末的法国南部。夏加尔的《结婚花束》(1977~1978年)可以感受到当时致力于陶瓷的毕加索带给他的影响。 在这里推荐一条在设置在外面的绘画作品旁边散步，参观陶瓷林后，在展示场中间设置的桌子上休息的参观路线。坐一会儿看“杰作的风景”，轻轻拍打生活的艺术气息在耳边挠痒痒。免费参观，但需在国立现代美术馆网站（www.kguide.kr）预约。每人最多可以拿到4张入场券。从希望参观日14天前的下午6点开始可以预约。每次70人，每天进行8次参观。在现场，每次接收30人，每天共接收240人。该展览将持续到明年2月26日。星期一闭馆。

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