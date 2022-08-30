谁更野蛮？. August. 30, 2022 07:45. . 美国知性史学家克兰•布林顿指出，“现代人投下原子弹，连眼睛都不眨一下，另一边却把古代人视为野蛮人。”如果说这句话的时候是冷战时期，现代人也反对使用核弹的话，可以举出第二次世界大战、越南战争时实行的、以及现在也在乌克兰肆无忌惮进行的无差别炮击的例子。 如果说布林顿的指责是对现代人的错觉的当头棒喝，那么对古代人的偏见也应该严厉警告。原始部落的生活纯朴而和平的错觉不知是从谁开始的。大航海时代以后，欧洲国家的责任是给生活在世界落后地区的人们带来文明的恩惠，让他们摆脱野蛮状态。这里并不是要否认这一点。 但在过去，这种文明国家的责任论被恶意利用为帝国主义统治的工具。在我们国家的历史上也有过这种令人不快的记忆。这种恶意利用事例，还有在电影《传道》中登场的他们是否有灵魂等人种学偏见，作为反驳，笔者怀疑是不是出现了“与文明时期和资本主义格格不入的原始世界的淳朴”。 但是曾批评资本暴行的马克思也反对赞扬原始文明。原始社会不是单纯浪漫的社会，而是力量和暴力支配的野蛮社会。 征服者的军队破坏和平生活的世界的场面也是文明人的想象。在用文明武器武装的征服者到来之前，在原始的土地上，他们之间也肆意进行残酷的暴力和破坏。只是没有留下暴力的记录而已。 谁更野蛮？这种提问本身不就是多余的吗？人总是两张面孔的存在。当与自己的利害关系无关时，就会成为常识性的天使，如果发生利害关系，不管是什么名分都会使用。文明既能给饥饿和疾病的土地送去能带来粮食和医药品的能力，同样也会送去能猛烈倾倒无情的无人机和导弹的能力。

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