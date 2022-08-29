政府将在世宗建立总统第二办公室，预计2027年竣工. August. 29, 2022 07:47. by 郑瑞英记者、金智贤记者 cero@donga.com,jhk85@donga.com. 尹锡悦总统竞选时期在公约中提出的世宗总统第二办公室建设将正式推进，不过预计要到他的总统任期行将结束的2027年才能竣工。 行政安全部和国土交通部、行政中心综合城市建设厅28日表示：“将于9月份成立第二办公室建设推进团，并着手研究具体方案。”预计竣工时间是尹锡悦任期尾声的2027年，政府计划在施工期间制定城市计划，使政府世宗大厦和今后计划的国会世宗议事堂和办公室联系起来。 政府计划，通过收集有关机关及专家、民间意见，在今年内制定有关功能、规模、位置等的具体方案。另外，还将在明年上半年（1月至6月）测定项目规模，以便进行建筑基本计划和设计。为了筹集预算，执政党和政府决定在今年定期国会预算审议中讨论增加第二办公室设计费的问题。 设立总统第二办公室是尹锡悦作为候选人在竞选时期提出的公约。尹锡悦当选后曾表现出将办公室相关事项安排到青瓦台迁移工作组等意志，但由于警卫及预算问题，进展被推迟，遭到世宗市议会等地区社会反对，认为尹锡悦“毁弃公约”。 但是，执政的国民力量党院内代表权性东本月3日访问党领导层和国会世宗议事堂预定用地时，曾承诺尽快设立国会世宗议事堂和总统世宗办公室。国土部长元喜龙也表示：“我承诺在2027年之前建设好世宗议事堂，使之成为世界性、代表性的民主殿堂。”

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