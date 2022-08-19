朝鲜时代便携式日晷“日影圆球”回到韩国. August. 19, 2022 07:49. by 李素妍记者 always99@donga.com. 至今为止未有文献记录的地球仪形状的朝鲜时代便携式日晷回到了故国的怀抱。 韩国文化遗产厅和境外文化遗产财团18日在首尔钟路区国立故宫博物馆首次公开了实物，称“从美国收回了19世纪朝鲜制作的日晷‘日影圆球’”。到目前为止，日晷仅流传着十多件广为熟悉的锅状“仰釜日晷”，发现具有完整球形的日晷尚属首次。 日影圆球高23.8厘米，在十字形底座上像地球仪一样呈圆球状。用铜制作的直径11.2厘米的球体上，标有表示时间的12支铭文和96格竖线。朝鲜时代以每天12个时辰96刻（每刻为15分钟）计算。 日影圆球不同于固定时盘和影针的仰釜日晷，而是根据太阳的移动像旋转地球仪一样旋转球体来标识时间。其方式是，在出现像“T”字一样的针的影子后，对准基点让影子进入球体直线凹处，就能知道现在的时间。 仰釜日晷只能在设置场所确认时间，而日影圆球只要太阳升起就可以随时随地测定时间。纬度也无所谓。忠北大学名誉教授李龙三（天文宇宙学系）表示：“在继承12支朝鲜传统的同时，还设置了可以调节纬度的装置。这是展示朝鲜后期科学进步的遗物。” 能够准确了解制作者和制作年份这一点也提高了文物的价值。圆球一侧刻有“大朝鲜开国499年庚寅年7月上旬新制”的文字和“尚稷铉 印”的落款。意思是说1890年由尚稷铉此人制作。 据文化遗产厅等透露，《高宗实录》和《承政院日记》等记载，尚稷铉被任命为总御营别将和别军职。这是指负责君王护卫、宫殿或都城防御的武官。据悉，尚稷铉于1880年作为修信使一行访问日本，儿子尚沄是清朝最早引进电话的人。 据悉，日影圆球是1940年代经过驻扎在日本的美军军官之手，由美国个人收藏家购入并拥有的。最近拍卖的消息传开后，文化遗产厅和境外文化遗产财团中标。日影圆球将从19日开始在国立故宫博物馆举行的收回文物特别展上展出。

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