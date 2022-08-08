中秋物价异常……政府研究扩大进口农产品关税下调方案. August. 08, 2022 07:53. by 世宗=金炯民记者 kalssam35@donga.com. 政府正在讨论暂时降低一定数量的进口商品关税率的配额关税扩大适用于部分农产品的方案。这是因为7月份消费者物价上涨率达到6.3%，中秋节来临之际饭桌物价负担加重。 企划财政部7日表示，政府最早将于本周公布包含农畜水产品价格稳定和中小企业、小工商业者贷款扩大方案等内容的“中秋民生稳定对策”。政府计划将白菜、萝卜、洋葱、大蒜、土豆、苹果、梨、栗子、牛肉等主要农畜水产品分类为中秋旺季产品进行管理。此外，最近价格大幅上涨的品种将被指定为特别管理品种。政府正在讨论在旺季产品和特别管理品种中，对部分农产品扩大适用配额关税的方案。此前，从今年6月开始到年末为止，对牛肉、猪肉、鸡肉的进口商品适用0%的配额关税。政府还将推进仅对旺季产品投入政府储备量，降低价格的方案。 此外，还包括交通、通信、医疗、教育、居住费等减轻弱势群体生活费负担的方案。与此同时，为了不让小商工人和中小企业遭受节日资金困难，将增加国策银行和商业银行的新贷款和保证供应。 也有人预测，中秋节过后，农畜水产品价格将逐渐稳定。据农林畜产食品部当天透露，联合国粮农组织（FAO）发表的7月份世界粮食价格指数为140.9点，比前一个月（154.3点）下降了8.6%。这是自2008年10月以后13年零8个月以来的最大跌幅。农林畜产食品部当局者分析称，“从今年2月开始急剧上涨的粮食价格指数在7月受乌克兰粮食出口恢复和美国产量增加的影响而下降。”

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