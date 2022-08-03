贫困但富人朋友多的话，逃脱低收入层的概率↑. August. 03, 2022 07:38. by 洪禎秀 hong@donga.com. 有研究结果表明，低收入层儿童要想登上“财富阶梯”，最重要的是与高收入层子女的友情，而不是人种、家庭构成、学区。越是富人孩子和贫困孩子交流活跃的地区，阶层上向移动就越频繁。 美国哈佛大学研究组织“Opportunity insight”1日将上述研究结果刊登在国际学术杂志《自然》上。研究组对相当于25~44岁美国人口82%的7030万名Facebook朋友关系进行分析的结果显示，即使是低收入层儿童，如果70%以上的朋友在高收入层地区长大，成年后未来收入也会多出20%。 研究组解释说：“不仅是和富裕的同学单纯上同一所学校，还要多进行积极的相互作用，才能提高阶层向上移动性。”《纽约时报》（NYT）评价说：“我们查明了各地区摆脱低收入阶层的比率不同的原因。” 出身于低收入家庭，在家族中首次从研究生院毕业后担任律师的吉玛丽埃尔•鲍伊在接受《纽约时报》采访时表示：“在高中与富人朋友们积累了友情，理解了他们怎么想的”，“当时的经验在我生活中造成了很大的差异。” 但是研究组指出：“美国社会正在结构化，使这种阶层之间的友情逐渐减少”，“因为随着社会的不平等，父母们对提高子女竞争力的压力下，子女不愿意与低收入阶层相处。”英国时事周刊《经济学家》也表示：“社会越来越分离，贫困的孩子正在失去机会”，强调阶层统合政策是必要的。

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