“比燃料便宜的红酒”……令人哭笑不得的油价. July. 20, 2022 07:54. by 金玹秀 kimhs@donga.com. “红酒：比燃料便宜。别开车了，喝酒吧！” 18日，在纽约街头漫步时，看到了葡萄酒店前的招牌字样。当向店主问这是什么意思时，他回答说：“汽油价格不是疯涨了吗？感觉人们会觉得很有趣，所以就写了。”这句模仿“红酒比精神咨询（therapy）便宜”的句子偶尔在社交媒体上成为讽刺历代级油价的话。还有卖写有这句话的T恤的地方。 4月在加利福尼亚洛杉矶机场租车办公室见到的负责职员立即向素不相识的记者诉苦说：“你们州的油价是多少”，“洛杉矶的油价涨得太高了。”加利福尼亚汽油价格18日接近每加仑6美元，比美国平均价格（4.5美元）高出33%左右。今年5月，油价在美国历史上首次突破了50个州全境美国人的心理防线4美元。 愤怒的油价民心也反映在舆论上。在当天的CNN舆论调查中，79%的受访者表示“国家运营不善”。据分析，乔•拜登总统不顾“拥护人权侵害”的批评，前往沙特阿拉伯，参谋团连日来预测油价下跌也是为了安抚民心。 白宫经济顾问贾里德•伯恩斯坦当天表示：“部分地区油价有可能跌至每加仑4美元以下。”但是受到下调油价压力的炼油企业因乌克兰战争长期化等供给问题，预计很难下调油价。

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