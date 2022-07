以成员个人活动征服世界的BTS. July. 18, 2022 07:57. by 李浩载记者 hoho@donga.com. 暂时中断组合活动的防弹少年团(BTS)正以成员个人活动席卷海外唱片市场。 据BTS所属经纪公司Big Hit Music透露,BTS成员J-Hope(郑号锡)15日发行的首张正规专辑《Jack In The Box》16日在美国、英国、法国、日本等49个国家的iTunes上占据了顶级专辑排行榜的第一位。 专辑主打歌《纵火Arson》登上了世界62个国家iTunes顶级歌曲排行榜的冠军宝座。《Arson》MV(照片)在YouTube上的点击量超过了1000万次。双主打歌《More》于1日公开,占据了84个国家iTunes顶级歌曲排行榜的第一位。 另一名成员田柾国也展现了强大的火力。他与美国创作歌手查理•普斯合作的《Left and Right》连续3周进入英国Official单曲排行榜。1日进入排行榜排名第41位的歌曲目前排在第66位。该歌曲的MV在YouTube上的点击量超过了1亿次。 BTS上月14日通过YouTube频道“防弹TV”表示,将暂时中断团体音乐活动,通过个人活动激活成员们的个性,寻求发展。

