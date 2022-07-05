炎热天气导致韩国6月份电力需求量创历史新高. July. 05, 2022 08:14. by 世宗=金炯民记者 kalssam35@donga.com. 据调查，由于今年夏天酷暑肆虐，上个月的电力需求达到了历史最高值。而显示剩余电力的电力供应预备率（从电力供应能力中扣除最大电力需求的数值，再除以最大电力需求的数据）也有过下降到稳定电力供应“马其诺防线”——10%以下的日子。 据电力交易所4日透露，6月份月均最大电力需求量为71805兆瓦，比去年同期增加4.3%。这是自2005年6月开始相关统计以来的最高值，6月份里超过7万兆瓦尚属首次。特别是6月23日，电力供应预备率降至9.5%。通常预备率要超过10%，才能应对发电站停止工作等紧急情况，提供稳定的电力。 电力需求剧增是因为过早的炎热天气导致空调使用量增加。随着新冠防疫措施的缓解，经济恢复，产业界的用电量增加也产生了影响。因此有人担心，今年电力需求最大增长的8月份，可能会进入“电力供需紧急阶段”。 据产业通商资源部透露，今年电力需求最大的时期是8月第二周，届时供应预备力将降至5200兆瓦。如果供应预备力降至5500兆瓦以下，就进入了电力供需紧急阶段中的“准备”阶段。如果今年进入电力供应紧急阶段，将是自2013年8月以后时隔9年再次发布紧急警报。产业部相关人士表示：“为了稳定的电力供应，将追加确保9200兆瓦预备电力。我们将努力避免发生像大停电一样的最坏情况。”

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