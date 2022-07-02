贸易逆差出现慢性化迹象……急需出台出口对策，摆脱低增长束缚. July. 02, 2022 07:43. . 产业通商资源部和关税厅昨天表示，从今年4月到6月，随着进口多于出口的赤字状态持续，上半年贸易赤字达到了历史最高值103亿美元。贸易赤字连续3个月持续是自2008年金融危机以后时隔14年再次出现。 出现历史上最严重的贸易逆差是因为乌克兰战争导致的供应困难导致能源和原材料价格暴涨。短短一年时间里，原油价格上涨1.6倍、天然气价格上涨3.3倍、煤炭价格上涨3.5倍，上半年能源进口额同比增长近90%。相反，连续15个月呈现两位数增长趋势的出口在上个月只增加了5.4%。产业部分析说：“由于货物连带罢工导致的物流差池，生产和出货出现了差池，导致汽车和一般机械的出口减少。”由于外部因素受到冲击，再加上内部问题，贸易成绩单亮起了红灯。 问题是，这种贸易赤字不是一时的现象，而是很有可能慢性化。目前，韩国因美中经济萧条和持续的全球物流大乱，贸易条件大幅恶化。在高油价持续的情况下，夏季能源需求剧增，因此赤字幅度有可能进一步扩大。如果全球通货膨胀和供应网的不安固定化，韩国将很难找到出路。企业已经预测，今年下半年主力领域电气电子、钢铁、石油化学行业的出口将减少。 由于担心全球经济萧条，再加上贸易赤字冲击，昨天韩国综合股价指数（KOSPI）时隔18个月再次跌破2300点大关。贸易依赖度高的韩国如果不能使贸易收支扭亏为盈，整个经济就会停滞不前。政府昨天出台了扩充中小企业专用共同物流中心、运营网上常设展示馆等中小企业出口支援政策，但是现在的贸易危机不是用这种短期应对就能解决的问题。有关当局应进入贸易现场，倾听企业的困难。为了摆脱贸易赤字慢性化和低增长的束缚，应该立即实行全方位的支援体系。

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