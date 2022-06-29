经济副总理秋庆镐：“克制大企业-IT企业过度上调工资”. June. 29, 2022 07:49. by 朴熙昌, 周愛眞 ramblas@donga.com,jaj@donga.com. 韩国经济副总理兼企划财政部长官秋庆镐（照片）叮嘱经营界不要过度上调工资。据分析，6%左右的物价上涨率正在现实化，因此认为应该事先切断“工资引发的通货膨胀”。劳动界反驳道：“政府介入劳资问题。” 秋副总理28日在首尔麻浦区韩国经营者总协会会馆举行的与经营者总协会会长团的座谈会上表示：“考虑到我国经济的困难，希望经营界克制过度的工资上调，将工资上调到适当的水平。”他表示：“工资基本上是劳资之间自主决定的事项”，“过度的工资上调有可能进一步扩大大企业和中小企业的工资差距，放大中小企业、劳动弱势群体的相对剥夺感，最终会加剧社会矛盾。” 实际上，最近主要大企业开始上调10%左右的工资，这种基调出现了扩散的征兆。今年第一季度（1~3月）中小企业的工资仅为大企业的50.6%。这一差距比去年（59.4%）进一步拉大。 秋副总理强调，为了稳定暴涨的物价，需要克制过度的工资上调。他在座谈会结束后解释说：“如果物价上涨，工资就会上涨，其高工资会再次导致物价上涨的恶性循环”，“信息技术（IT）企业或大企业的高工资现象开始扩散的话，就无法控制。”他接着补充说，“为了物价稳定所做的一切努力都可能化为泡影。” 韩国经营者总协会会长孙京植表示：“企业也共享问题意识，因此计划积极努力解决这些问题。”他还向政府提出了企业能够感受到的强有力的规制改革、解除派遣劳动许可限制等劳动改革、降低继承税最高税率等税制改编。 秋副总理表示：“规制改革是不容易的事情或必须要做的事情，政府将作为第一课题推进”，“如果因规制导致投资、创造工作岗位有困难，希望随时提出建议。”三星电子社长李仁用、SK SUPEX追求协议会SV委员长李亨熙、现代汽车副社长郑相彬、LG社长河范钟、乐天控股副会长宋容德等经营者总会会长团27名成员出席了当天的座谈会。 劳动界立即出现了批评的声音。韩国工会总联盟发言人李智贤表示：“很难理解以自由主义和市场经济很重要为由，强调民间自律的政府为何要介入大企业劳资问题”，“不能人为地降低大企业劳动者的工资，而是先纠正大企业和中小企业之间的不公平交易惯例，工资差距自然会消除。”

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