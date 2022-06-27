韩国军方10月将首次参加美国主导的网络联合军演. June. 27, 2022 07:58. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 作为上个月举行的韩美首脑会谈的后续措施，韩国军将首次参加10月由美国主导的网络联合军事演习。此外，韩国还计划从明年开始参加北大西洋公约组织主办的世界最大规模的网络联合军事演习。 据国民力量党国会议员姜大植26日透露，韩国军方应美国的要求，首次参加10月在美国弗吉尼亚举行的美国网络司令部主管的“网络旗帜”军事演习。日本、英国、加拿大、澳大利亚等国家将参加此次演习，韩国军方将派遣20多名人力参加演习，熟练掌握共同应对网络及主要基础设施攻击的能力。 此前，尹锡悦总统和美国总统拜登在上个月首脑会谈后的联合声明中表示：“韩美将大幅扩大合作，以应对包括国家背后网络攻击在内的来自朝鲜的网络威胁。”当时的联合声明中提到了11次“网络空间”。根据两国首脑关于韩美网络攻击应对及技术合作重要性日益增大的意愿，韩国军方也开始大幅扩大与同盟国的网络安保合作。 此外，韩国军方还将定期参加由北约联合防卫中心主办的世界最大规模的网络联合军事演习。军方计划11月参观美国、日本等北约成员国和伙伴国30国参加的“网络联盟”军事演习后，从明年开始参加正式演习。在这一演习中可以共享网络战略及战术、相关信息，韩国军队仅在2017年和2021观摩了两次。 同时，为了激活韩美之间的信息共享及威胁评价，两国将组成网络作战相关定期会议机制，为了加强军队调查机关之间的合作，还决定推进12月美国空军特殊调查局和国防调查本部之间的网络犯罪应对联合训练。姜大植表示：“为了应对每年增加的网络威胁，有必要积极鼓励和扩大美国等友邦国家的合作，”“还要保障军队优秀的网络人力在合适的地方发挥能力的条件。”

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