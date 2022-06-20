《Halo》主人公Yerin Ha：“将出演斯皮尔伯格制作的作品？简直不敢相信”. June. 20, 2022 07:38. by 孫孝珠 hjson@donga.com. “听到确定出演的消息后受到了冲击。去拍摄现场的时候也不敢相信。” 美国电视剧《光环Halo》的主人公、韩裔澳大利亚演员Yerin Ha（河艺琳•24岁•照片）16日在接受韩国媒体视频采访时回忆起选角当时的情景，掩饰不住内心的兴奋。《光环Halo》是全球在线视频服务（OTT）派拉蒙Plus的作品，由史蒂芬•斯皮尔伯格制作。今年3月公开后，在派拉蒙Plus电视剧中，4、5月份该剧一直占据着世界第一的位置。韩国国内16日通过电视公开了9集的全部内容。为迎接《光环Halo》在韩国公开而访韩的她表示：“韩国观众也能看到这部电视剧，感到非常荣幸。” 《光环Halo》是根据主机游戏平台XBOX的同名游戏改编的科幻大片。该剧讲述了26世纪，人类对抗外星种族“星盟”的袭击的故事。她饰演生活在马德里格尔行星上的叛军领导人河镇（孔政焕饰）的女儿河关一角。两人在剧中用韩语进行了“爸爸”、“冷静”等部分对话。 在与星盟对抗的过程中，她展现了高难度的动作戏。她说：“6周的时间里，我一直在锻炼身体，甚至想吐。为了饰演河关这一角色，我剃掉了两侧的刘海，现在还是那个状态。”她接着说：“拍摄动作场面较多的第一集花费了一个月的时间。虽然大腿受伤很痛苦，但还是咬紧牙关跑了起来。” 出生于澳大利亚的她在当地上学，来到韩国后在桂园艺术高中开始学习演技。之后她在悉尼国立戏剧艺术院（NIDA）完成了学士课程。通过美国ABC电视剧《礁浪点》出道后，她还站在了悉尼话剧舞台上。她说是外婆孙淑（78岁）培养了自己的梦想。她说：“奶奶说‘现在你不再是孙淑的孙女了，我会成为河艺琳的奶奶’。” 从下月开始在匈牙利等地进行为期9个月的《光环Halo》第二季拍摄的她，还透露了自己在美国好莱坞的抱负。 “我喜欢宋康昊和Sandra Oh（吴珊卓）。我想成立制片公司，在好莱坞给年轻的东方演员提供机会。希望通过《光环Halo》给他们带来更多的机会。”

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