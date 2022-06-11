“败诉后怀恨在心”纵火导致50多人死伤……应尽快出台司法恐怖袭击对策. June. 11, 2022 07:31. . 前天在大邱市内发生了民事诉讼一审中败诉的嫌疑人前往对方委托人律师办公室纵火，导致包括自己在内的7人死亡、50人受伤的惨案。被嫌疑人盯上的律师因为正在出差而幸免于难，但一起使用办公室的其他律师和职员却遭遇了不幸。在死者身上发现了刺伤的痕迹和出血，因此有人提出在纵火之前有可能曾陷入挥刀的恐惧之中。 如果对一审判决结果不满意，可以通过二审或上诉审重新得到法律判断。但嫌疑人无视制度保障的程序，进行了私人报复。而且还是针对为了委托人的利益而恪尽法律义务的律师犯下了罪行。这不是针对律师个人，而是威胁法治主义的“司法恐怖袭击”。 据悉，相当多的律师平时在执行业务时，被大大小小的恶言和威胁所折磨。因为与诉讼当事人最为近距离工作，而且与法院和检察机关不同，律师办公室是任何人都可以出入的开放场所。据说，前天惨案发生之前，嫌疑人也曾给办公室打电话抗议，折腾职员。起火后，与该诉讼无关的人也丧生或受伤。在经常受到威胁的情况下，如何尽到保护委托人的基本权利的律师的本分呢?有着冤情的人们怎么能放心去找律师呼吁帮助呢？ 此次惨案让人想起了2018年在医院诊疗室诊疗过程中被患者挥舞的凶器死亡的林世源教授事件。以林教授的死亡为契机，不仅是医疗人员，就连在医院的患者也毫无防备地暴露在暴力面前，这导致了严惩伤害医疗人员者、强化医院安全装置的《医疗法修正案》（又名《林世源法》）获得通过。大韩律师协会决定以此次事件为契机，组成特别委员会，制定保障律师安全的对策。只有律师们不用担心被威胁而工作，才能保护所有国民得到律师帮助的权利。 从长远来看，应该不断提高在经济合作与发展组织成员国中处于最低水平的司法制度的信赖度。只有这样，才能彻底根除动摇法治根基的荒唐的司法恐怖袭击事件。

한국어